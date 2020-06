Kahekordne NBA meister nimetas põhjuse, miks LeBron James on Michael Jordani ees läbi aegade parim korvpallur

"LeBron James on nüüd läbi aegade parim," vahendas Yahoo 64-aastase ameeriklase sõnu. "Ta on läbi aegade parim mitte ainult korvpallialaste saavutuste tõttu, vaid tegutsemisega ühiskondlike probleemide ajal. LeBron on iga sotsiaalse probleemi ajal asjaga seotuks jäänud."

Kolmekordne NBA meister James on aastate jooksul korduvalt ühiskonnas toimunu osas sõna võtnud. Näiteks 2014. aastal kandis ta Cleveland Cavaliersi aegadel ühe mängu eel särki kirjaga "I Can't Breathe" ehk "Ma ei saa hingata", millega mälestas Eric Garnerit, kes suri New Yorgis politseivägivalla tõttu. Ka viimastel päevadel on LeBron James võidelnud sotsiaalmeedias häälekalt mustanahaliste inimeste õiguste eest seoses möödunud nädalal Minneapolises politsei käe läbi elu kaotanud George Floydiga.

Samas korvpallilegendi Michael Jordanit on aastate jooksul ikka kritiseeritud, sest ta pole piisavalt palju ühiskonnaprobleemide osas sõna võtnud. Tõsi, George Floydi surma järel avaldas ka Jordan pahameelt, et tema kodumaal pole suudetud siiani piiri panna politseinike vägivallale mustanahaliste inimeste suhtes.

Aastatel 1981. ja 1984. Celticsiga triumfeerinud Maxwelli hinnangul muretseb Jordan rohkem oma ettevõtete kui teiste pärast. "Näiteks koroonaviiruse pandeemia ajal tehti ühel hetkel Georgia osariik lahti ning üks jalatsipood tõi uued Jordani tossud sel hetkel müügile. Siis oli näha, kuidas maskideta noored proovisid neid osta. Kas Nike ja Jordan tõesti vajasid sellist reklaami?"