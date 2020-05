Jordani-hullusel pole piire: aegade parima korvpalluri esimese mängu pilet müüdi krõbeda hinna eest

Kohtumine peeti 26. oktoobril 1984, Jordan aitas Chicago Bullsil kodus võita Washington Bulletsit 109:93. Ameeriklase arvele jäi 16 punkti, 6 lauapalli, 7 resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget ja neli blokeeritud viset.

"Jordaniga seotud asjade populaarsus on praegu tohutu. See on täiesti hullumeelne, mis toimub," rääkis vanade mängupiletite müüja Mark Townsend Chicago Tribune'ile.

Jordani-hulluse tekitas aprillis ja mais näidatud dokumentaalsari "The Last Dance", mida vaatasid kümned miljonid inimesed üle maailma.

Paar nädalat tagasi müüdi Jordani 1985. aastal kantud korvpalliketsid oksjonil enam kui poole miljoni euro eest.