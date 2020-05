Jordani dokumentaali järgmine osa meenutab hukkunud Kobe Bryantit

Los Angeles Timesi ajakirjanik Arash Markazi kirjutas, et Bryantil oleks sarjas nagunii roll olnud, sest intervjuu endise Los Angeles Lakersi korvpallitähega filmiti juba 2019. aasta suvel. Küll tuli muuta viienda osa algust.

Bryant ei mänginud Jordaniga kunagi ühes meeskonnas, aga mõlemad pidasid teineteisest tohutult lugu. Varem on Jordan öelnud, et kui keegi teda üks-üks mängus võidaks, oleks see just Bryant.

"Põhjus on selles, et ta varastas kõik mu liigutused," lausus Jordan.

"The Last Dance'i" näidatakse USA-s ESPN-i kanalil ja üle maailma Netflixis, sealhulgas ka Eestis. Viiendat ja kuuendat osa saab Eestis vaadata esmaspäeva hommikul kell 10.

USA-s on dokumentaalsari püstitanud erinevaid rekordeid, seni on kõiki nelja osa vaadanud otsepildis keskmiselt kuus miljonit inimest.