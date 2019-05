Jasikevicius siirdub lombi taha? Žalgirise peatreeneri vastu tunneb üks NBA meeskond konkreetset huvi

Lõppenud põhihooajal 33 võitu ja 49 kaotust saanud Memphis Grizzlies otsustas oma senise peatreeneri JB Bickerstaffiga koostöö lõpetada ning seni pole uut lootsi määratud. ESPN-i andmetel on Grizzlies vägagi huvitatud just Jasikeviciusest.

43-aastane Jasikevicius on kahel hooajal järjest suutnud Euroliiga ühe väiksema eelarvega meeskonna play-off'i vedada - mullu saadi kirja koguni kolmas koht. Tema emotsionaalne ja tahtejõuline juhtimisstiil ning meeskond, kelle rünnakud põhinevad suuresti heal söödumängul on Grizzliesele huvi pakkunud ning nad kavatsevad lähiajal leedulasega kohtuda, et asju arutada.

Samas tasub märkida, et Grizzliese peatreeneriotsingud on alles küllaltki algjärgus.

Eelmisel aastal kaalus Jasikeviciuse palkamise võimalust Toronto Raptors. Sealjuures ühendab omapärasel kombel nii Raptorsi kui Grizzliese huvi tõsiasi, et sel hetkel mängis/mängib meeskonnas Leedu tsenter Jonas Valanciunas.

NBA ja USA mängustiil pole Jasikeviciusele päris võõras: ta mängis ühe aasta seal keskkoolis ning neli aastat ülikoolis, lisaks mängis ta kolm hooaega ka Indiana Pacersi ja Golden State Warriorsi ridades, kuid võrreldes Euroliiga-karjääriga jäid tema teod NBA-s võrdlemisi kahvatuks.