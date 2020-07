Järjekordsed NBA klubid peatasid treeningud

NBA klubid alustasid hiljuti taas treeningutega, kuid nüüdseks on mitmed klubid ajutiselt need peatanud. Pühapäeval pidid vastava otsuse vastu võtma Bucks ja Kings. Kui Sacramento klubis on üks koroonaviirusesse haigestunu, siis Bucksi nakatunute arvu pole avalikustatatud.

Kohaliku meedia teatel ei plaani kumbki klubi enne Orlandosse reisimist, kus pooleli jäänud hooaeg lõpuni mängitakse, enam treenida. Selleks, et koroonaviirusesse nakatunud saaksid kaasa reisida, peavad nad eelnevalt andma kaks negatiivset koroonatesti. Varasemalt olid treeningud peatanud Denver Nuggets, Miami Heat, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns ja Brooklyn Nets.

NBA on põhihooaja jätkumise kuupäevana paika pannud 30. juuli, play-off'idega tahetakse alustada 18. augustil.