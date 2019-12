Järjekordne lätlane on lähedal NBA debüüdile

216 cm pikkuse Pasecniksi leping näeb ette, et ta võib käesoleva hooaja jooksul olla 45 päeva Wizardsi juures, ülejäänud aja peab ta endiselt veetma G-liiga võistkonnas.

Praegu on Wizardsil aga hädasti korvialusesse osakonda jõudu juurde vaja, sest korraga on vigastatud nii Thomas Bryant, Moritz Wagner kui ka Rui Hachimura. Põhikoosseisust on ainsa tsentrina rivis Ian Mahinmi.

Seega võib 23-aastane Pasecniks platsile saada juba ööl vastu reedet Chicago Bullsi vastu.

Mullu oli Pasecniks Gran Canarias Siim-Sander Vene tiimikaaslane. Tänavu on ta G-liigas visanud keskmiselt 10,5 punkti ja võtnud 5,1 lauapalli.

Sellel hooajal on NBA-s mänginud kolm lätlast: Davis Bertans (samuti Wizards), Kristaps Porzingis (Dallas Mavericks) ja Rodions Kurucs (Brooklyn Nets).