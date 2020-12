James Harden pole Rocketsi treeningutele veel ilmunud

Rocketsi uus peatreener Stephen Silas tunnistas USA ajakirjanikele, et James on vahele jätnud juba kaks treeningut.

"Ta ei ole siin ja tal on põhjus, kuid selle põhjuse avaldamine on asi, mida peaks tema ise tegema," kommenteeris Silas saladuslikult. "Minu teada pole mingit ajagraafikut (kuna ta naaseb). See on tagasilöök. Sa tahad, et sinu parim mängija oleks siin."

Kui algselt viidati USA meedias, et Harden puudub koroonaprotokolli rikkumise tõttu, kuna külastas nädalavahetusel Atlantas räppar Lil Baby sünnipäeva, siis nüüd spekuleeritakse, et Harden üritab läbi suruda vahetustehingut.

Kahe hooaja vahel lahkus Rocketsist teiste seas ka Russell Westbrook, kes vahetati John Walli vastu. Juba siis arvati, et ka James tahab lahkuda ning liituda Brooklyn Netsiga.