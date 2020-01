Jack Nicholson südantlõhestavas järelehüüdes: pakkusin Bryantile autogrammi, ta vaatas mind nagu hullu

"Minu reaktsioon on sama nagu tervel Los Angelesel. Seal, kus me arvame, et kõik on kindel, seal on seinas suur auk. Ma olin harjunud Kobet nägema ja temaga rääkima - see tapab sind. See on lihtsalt nii kohutav sündmus," teatas kolm Oscarit võitnud Nicholson.

"Ma kiusasin teda… ja pakkusin talle korvpalli ning küsisin, kas ta soovib, et ma sinna oma autogrammi kirjutaksin. Ta vaatas mind nagu ma oleksin hull," meenutas kuulus näitleja Lakersi staarmängijat. "Istusin seal, kust võis tema pealeviset selja tagant näha. Nägin teda üles hüppamas ja võisin kohe öelda, kas see läheb sisse."



20 aastat Lakersis mänginud ja viis NBA meistritiitlit võitnud Bryant hukkus koos oma 13-aastase tütre Gianna ja veel seitsme inimesega pühapäeval Californias Calabasase lähistel toimunud helikopteriõnnetuses. Bryant oli 41-aastane.