Ibrahimovici ja Jamesi sõnasõda jätkub: Rootsi jalgpallur soovitas rahva lõhestamise poliitikutele jätta

Ibrahimovic oli eelmisel nädalal Jamesi suhtes sõna võtnud ja öelnud, et talle ei meeldi, kui tegevsportlased poliitilistel teemadel aktiivselt kaasa räägivad. Selle peale meenutas Los Angeles Lakersi korvpallitäht Ibrahimovicile, et jalgpallur on ka ise Rootsis rassismiteemadel avalikult sõna võtnud.

"Ma ei jää nendel teemadel kunagi vait. Räägin pidevalt võrdsusest, sotsiaalsest õiglusest, rassismist ja valimistest," lubas James. "Olen alati selliste teemadega kursis. Ma ei jää kunagi ainult spordi juurde, kuna ma tean, milline võim on minu sõnadel."

Teisipäeval võttis Ibrahimovic uuesti sel teemal sõna, kui esines Itaalias algava Sanremo muusikafestivali pressikonverentsil.

"Sportlased peaksid olema sportlased ja poliitikud peaksid tegema poliitikat. Sportlased ühendavad maailma, poliitikud lõhestavad seda. Meie roll on maailma ühendada, tehes seda, mida oskame kõige paremini. Sportlased peaksid jääma sportlasteks," ütles AC Milani ründetäht.