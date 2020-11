Hispaania peatreeneril on omapärane mure: koondislased on liiga tugevates NBA klubides

"Treenerina mulle ei meeldi, et meil on paar mängumeest nagu Marc ja Serge, kes võivad NBA finaali jõuda, sest see seab nende olümpiakoondisse kutsumise kahtluse alla," sõnas Scariolo raadio Marcale, vahendab Eurohoops.

NBA 2020/21 kalendri järgi algavad play-offid 6. mail ja lõppevad 22. juulil. Tokyo olümpia korvpalliturniir stardib 25. juulil.

"Seitsmes finaalmäng peetakse päev enne olümpia avamist. Seega ajastus on päris kehv, sest ilmselt on üks Los Angelese klubidest finaalis. Me võtame seega neid koondisse kutsudes suure riski," lisas Scariolo, kes on nii Gasoli kui Ibakat Raptorsi abitreenerina juhendanud.

Neli aastat tagasi Rios peetud olümpial võitis Hispaania koondis pronksmedali. Kulla pälvis siis USA ja hõbeda Serbia meeskond.