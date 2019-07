Hispaania korvpallitäht vahetas NBA-s koduklubi

Viimased kaks hooaega Utah's veetnud 28-aastane hispaanlane sõlmis Phoenix Sunsiga kolmeaastase lepingu, mis toob mängumehele sisse 51 miljonit dollarit.

Rubio sõnul hakkas ta juba hooaja keskel kahtlema, kas jätkata senises koduklubis. Nimelt hakkasid juba veebruaris liikuma kuulujutud, et Utah Jazz soovib hispaanlase välja vahetada. Rubio rääkis, et sellised jutud keset hooaega häirisid teda väga ning see panigi teda kahtlema Utah's jätkamises.

Hispaanlase keskmisteks näitajateks lõppenud hooajal jäid 12,7 punkti, 6,1 resultatiivset söötu ja 3,8 lauapalli. Jazz jõudis tänavu play-offi esimesse ringi, kus jäädi mängudega 1:4 alla Houston Rocketsile. Play-off seerias viskas Rubio keskmiselt 15,4 punkti, andis 8,6 resultatiivset söötu ja võttis 3,2 lauapalli.

Phoenix Suns oli lõppenud hooajal NBA peksupoiss, jäädes läänekonverentsis viimaseks. 19 võitu ja 63 kaotust saanud Sunsist oli kehvema võiduprotsendiga vaid New York Knicks.