Hispaania korvpallilegend Pau Gasol liitub Milwaukee Bucksiga

Milwaukee Bucks oli nõus tasuma hispaanlase väljaostuklausli, et korvpallur saaks nendega liituda. Gasoli roll on käimasoleval hooajal Spursi ridades olnud jalavigastuse tõttu väike ning ta on eemale jäänud 26 kohtumisest.

Tema keskmisteks näitajateks on käimasoleval hooajal 12.2 minutiga kogutud 4,2 punkti ja 4,7 lauapalli. Need on ühtlasi tema karjääri kõige kehvemad näitajad NBA-s.

"Pau Gasol on suurepärane inimene ning tõeline professionaal. Oleme väga tänulikud tema panuse eest nii väljakul kui selle kõrval siin veedetud aja jooksul," sõnas Spursi peatreener Gregg Popovich.

Gasoliga meeskonda täiendanud Milwaukee Bucks hoiab idakonverentsis liidrikohta. Kuna meeskond oli nõus Gasoli väljaostuklausli tagama, võib hispaanlane Spursi aidata ka play-off mängudes.

Gasol on NBA-s mänginud alates 2001. aastast ning esindanud aastate jooksul Memphis Grizzliest, Los Angeles Lakersit, Chicago Bullsi ja San Antonio Spurs. Lakersiga võitis ta kahel korral NBA tiitli.

Today, I bid farewell to @spurs. It’s been a dream to play for 1 of most storied franchises in @NBA history, an honor to be part of Spurs family. To all the staff, my teammates, the coaches, RC, Pop and, above all, the fans, thank you for making this place so special. #GoSpursGo! pic.twitter.com/PCw7Ez9PpP