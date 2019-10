Hiina ähvardab NBA tegevjuhti kättemaksuga

Viimase paari nädala jooksul on Hiina ja NBA suhted tõsiselt kannatada saanud Hongkongis toimuvate protestide ja selle reaktsioonide tõttu. Loe tülist lähemalt siit.

Hiinlaste pahameele põhjuseks on Silveri jätkuv toetus Houston Rocketsi peamänedžerile Daryl Moreyle, kes avaldas Twitteris toetust Hongkongi protestijatele.

Silver tõdes mõned päevad tagasi, et skandaali puhkedes nõudis Hiina, et Silver laseks Morey vallandada. NBA juhi sõnul ei tulnud selline asi aga kõne allagi. Hiina välisministeeriumi kõneisiku sõnul ei esitanud hiinlased aga sellist nõudmist.

Hiina riigitelevisioonis väideti, et "kahepalgeline Silver on maalinud USA poliitikutele meele järgi olemiseks Hiinast väga vale pildi, väites, et me oleme andestamatud". Samuti väideti, et varem või hiljem ootab Silverit selle eest kättemaks.

Segaseks jääb vaid asjaolu, kuidas soovivad hiinlased kättemaksuga tõestada, et nad ei ole tegelikult andestamatud...