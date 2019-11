Henri Drell: vaadake NBA-d, järgmisel aastal olen seal!

„Usun küll, et mind järgmise aasta draftis valitakse,“ ütles Drell TVPlay Sports’ile. „Proovin selle peale hetkel mitte mõelda, aga teen selle nimel iga päev kõvasti tööd!“

Suvel Saksamaa liigast Itaalia kõrgliigasse siirdunud Drelli koduklubi Pesaro pole aga sel hooajal Itaalias ainsana veel mitte ühtegi võitu saanud.

„Pinged on klubis täitsa olemas, aga selles spordis ongi niimoodi. Samas Saksamaa liigas on rohkem taktikat, aga Itaalias on mäng kiirem ja füüsilisem,“ lisas Drell.

Teise Itaalia liigas mängiva eestlase, Vareset esindava Siim-Sander Venega, hoitakse ka kontakti: „Eks ikka umbes korra nädalas korra suhtleme ja arutame asju.“

Eesti korvpallifänn näeb NBA mänge järgmisel kolmel hooajal voogedastusteenuse TVPlay Premium ja TVPlay Sports kanalite vahendusel. Üht mängu nädalas näitab ka TV6. Satelliitteleoperaatori TVPlay Home (endine Viasat) klientidel on lisaks võimalik kuni 7 mängu nädalas, kommentaatorprogramme ja hulganisti muud lisasisu näha 24/7 erikanalilt NBA TV.

Ülekannete kava:



15. november

3.00 Dallas Mavericks - New York Knicks

16. november

5.30 Boston Celtics - Golden State Warriors

17. november

1.00 Brooklyn Nets - Chicago Bulls

22.30 Boston Celtics - Sacramento Kings (TV6)

18. november

1.00 Denver Nuggets - Memphis Grizzlies