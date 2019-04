Henri Drell andis end NBA draft'iks üles: minu eesmärk on näidata, et olen NBA mängija

"Minu eesmärk on näidata NBA meeskondadele, et olen NBA mängija," avaldas Drell intervjuus ESPN-ile. "Loodan saavutada oma eesmärki, milleks on tõestada NBA tiimidele, et olen võimeline sealses liigas mängima."

Drellil on individuaalses plaanis käsil hea hooaeg, kui on teinud kogu hooaja vältel Bambergi süsteemis häid esitusi. Peamiselt on ta mänguaega saanud Bambergi tütarklubis Baunachis. Märtsis tegi Drell debüüdi juba Saksamaa kõrgliigas. Lisaks sai 18-aastane mängumees tänavusel hooajal kirja esimesed kohtumised Eesti koondise särgis.

"Tahan, et hooaeg Bambergiga lõppeks võimalikult edukalt," jätkas Drell. "Võitmine tähendab minu jaoks kõike ja enne, kui ma seda pole saavutanud, on mul muule raske keskenduda. Praegu oskan öelda vaid seda, et maikuus lähen USA-sse ja hakkan end klubidele näitama."

"Loodan näidata klubidele, et oskan visata, kaitsjatest mööda mängida ja teha õigeid otsuseid. Olen atleetlikum, kui nad võivad arvata ja mõistan korvpalli väga hästi. Peamiselt tahaksin, et nähtaks minu kirge spordi vastu. Ma armastan korvpalli. Ma ei usu, et paljudel mängijatel oleks minuga sarnane tööeetika. Mida meeskonnad veel näeksid, oleks see, et tahan alati edasi areneda ja õppida."

"Olen uhke oma Eesti päritolu üle," lisas Drell. "Annan endast parima, et esindada oma riiki igal korral, kui väljakule astun. "(Valituks osutumine) oleks kogu Eesti korvpalli jaoks tähtis hetk. Oleksin eriti uhke, kui saaksin selles osaline olla."

ESPN-i noormängijate drafti võimalike valikute edetabelis asub Drell praegu 55. kohal. Draft'is valitakse 60 mängijat.

"Drelli on pikalt peetud Euroopa uue generatsiooni mängijate seas üheks peamiseks tulevikutegijaks," kirjutas eestlase kohta ESPN.