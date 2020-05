"Hea mäng, Mike!" Michael Jordan mõtles motivatsiooni leidmiseks välja vestlusi, mida polnud tegelikult olemas

Üks kuulus juhtum leidis aset 1993. aastal, kui Jordan oli Bullsiga teel kolmanda järjestikuse NBA meistritiitli poole.

Bulls kohtus Chicagos Washington Bulletsiga. Matš küll võideti 104:99, aga Jordani kaetud Bulletsi tagamängija LaBradford Smith viskas suurepärase tabavuse juures (20-st viskest läks sisse 15 - toim.) 37 punkti. Jordan piirdus 25 silmaga.

Juba järgmisel päeval mängisid samad tiimid Washingtonis. Jordan kuulutas tiimikaaslastele, et nad võivad puhata, sest ta kavatseb Smithi vastu üksinda mängu ära teha.

"Smith ütles mulle riietusruumi minnes "Hea mäng, Mike"," teatas Jordan ajakirjanikele ja lisas, et see kommentaar andis talle motivatsiooni näidata, milline Smithi tase tegelikult on.

Hiljem on Jordan tunnistanud, et tegu oli väljamõeldisega ja tegelikult ei vahetanud ta Smithiga pärast esimest mängu ühtegi sõna. Neid kohtumised tulid jutuks ka Jordanist ja Bullsist rääkiva dokumentaalsarja "The Last Dance" kaheksandas osas.

"Ma ei öelnud midagi."

Väljaanne Houston Chronicle sai telefoni otsa ka praegu ärimehena tegutseva Smithi, kes rääkis 1993. aastal juhtunust oma versiooni.

"Teadsin, et Michaelit pole mõtet torkida, aga halb oli see, et pidin tema vastu järgmisel õhtul uuesti mängima. Pealegi kaotasime, olin pahas tujus ja läksin nii kiiresti riietusruumi kui sain. Ma ei öelnud midagi. Lahkusin areenilt enne, kui meedia kohale jõudis. Iga minu sõna oleks üle võimendatud, ükskõik, mida ma oleks öelnud," meenutas Smith.

"Küll teadsin, et ajakirjanikud rääkisid Jordaniga. Hiljem kuulsin, mida Michael neile ütles. Ma ei hakanud temaga meedia vahendusel vaidlema, sest olin noor korvpallur, kes pidi alles endale NBA-s nime tegema. Mul ei olnud seda kära vaja," lisas ta.

Bullsi ja Bulletsi teises kohtumises selgus juba varakult, et Jordan suutiski ennast tänu väljamõeldud loole üles kütta. Ta viskas oma 47 punktist koguni 36 esimesel poolajal ja Bulls sai 127:101 võidu.

Häbisse ei jäänud ka Smith, kes kogus 15 punkti, mis oli selgelt enam kui tema hooaja keskmine näitaja 9,3.