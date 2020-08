Gregg Popovich võib NBA-s klubi vahetada

Brooklyn Nets jäi läinud öösel NBA play-offi avaringis neljandat korda alla Toronto Raptorsile ning kaotas seeria 0:4. ESPNi andmetel kaalub Nets tõsiselt, et peatreeneri ajutine kohusetäitja Jacque Vaughn ametlikult uueks peatreeneriks kinnitada.

Väidetavalt ootavad aga klubi staarid Kevin Durant ja Kyrie Irving, et Nets hangiks kõrgema kaliibriga juhendaja - kas Tyronn Lue või Gregg Popovichi.

Popovich, kelle juhendatav San Antonio Spurs jäi tänavu play-off`ist välja, on kinnitanud, et jätkab kindlasti treeneritööga ka järgmisel hooajal. Spursi on ta juhendanud juba alates 1996. aastast.

Lue on endine Cleveland Cavaliersi peatreener, kes on hetkel ametis Los Angeles Clippersi abitreenerina.