Gregg Popovich kiitis Luka Doncicit: temas on midagi, mida pole võimalik õpetada

Neli mängu hüppeliigese trauma tõttu vahele jätnud Doncic naasis võistlustulle neljapäeval, kui aitas Dallas Mavericksi 102:98 võidule San Antonio Spursi üle. 20-aastane sloveen oli taaskord koduklubi resultatiivseim.

"Ma ei taha seda veel öelda, aga ehkki Doncic pole Magic Johnson, on temas Johnsonile omast mängulugemist sees," võrdles Popovich pärast kohtumist sloveeni viiekordse NBA meistriga. "Temas on selline vaist, mida pole võimalik õpetada."

"Doncicil lihtsalt on see ning ta on suurepärane. Ma ei taha talle Johnsoniga võrdluse tõttu lisapingeid peale panna, sest ta pole veel valmis selleks, aga Doncic on tegemas suurepärast tööd."

Doncici keskmised näitajad käimasoleval hooajal on 29,1 punkti, 9,6 lauapalli ning 8,8 tulemuslikku söötu.