Golden State Warriorsi fännid said kurva uudise

Warriorsi klubi arstid hindasid Thompsoni põlvetraumast taastumise protsessi ja leidsid, et ameeriklasel ei ole lootust tänavu enam platsile pääseda.

"See oli asi, mida ma kartsin vigastuse raskust arvestades algusest peale," tunnistas Warriorsi peatreener Steve Kerr ESPNile. "Normaalset taastumisaega arvestades pole see suur üllatus."

Kerr lisas, et hetkel on veel keeruline öelda, kas Thompsonil on lootust sel suvel Tokyo olümpial mängida.

"See võimalus pole veel laualt maas. Me pole seda veel eriti arutanud. Olümpiamängude koondis koguneb vist juulis, sinna on kõvasti aega. Hetkel me sel teemal oma pead ei vaeva. Esikohal on praegu mängija tervis," lisas Kerr.

Tänane uudis tõmbab kriipsu peale lootusele, et Warriors võiks hooaja pisut positiivsemas võtmes lõpetada. Golden State`i klubi on saanud siiani 56-st mängust vaid 12 võitu, mis on profiliiga kõige kehvem näitaja.