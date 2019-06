Golden State ootab Duranti tagasi, kuid küsimärgid on endiselt õhus

Durant on säärelihase trauma tõttu väljakult eemal olnud kolm nädalat. Golden State'i peatreeneri Steve Kerri sõnul ei kavatse nad Durantiga kiirustada. „Kui ta on valmis mängima, siis ta mängib. Kui ta teeb säärele uuesti viga, siis on hooaeg tema jaoks lõplikult läbi. Seega ootame tema täielikku valmisolekut,“ teatas Kerr Reutersi vahendusel.

Duranti vigastuse järel võitis Golden State play-off'is esmalt viis kohtumist järjest, kuid finaalseeria avamängus tunti skoorimasinast kõvasti puudust.

Raptors võitis seeria avakohtumise koduväljakul 118:109. Seeria teine kohtumine peetakse Torontos pühapäeval.