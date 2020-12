Giannis Antetokounmpo sõlmis hiigellepingu

Selline hiigelleping tähendab, et Antetokounmpo kasseerib koguni 35% Bucksi palgafondist.

Antetokounmpo kinnitas sotsiaalmeedias, et jätkab karjääri Bucksis: "See on minu kodu, see on minu linn. Ma olen õnnistatud, et saan järgmised viis aastat jätkata mängimist Milwaukee Bucksis. Paneme need aastad maksma."

Kreeka vägilane on valitud kahel viimasel hooajal NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks.