Giannis Antetokounmpo nimetas "Euroopa Kobe Bryanti"

Kui Antetokounmpo võttis oma kodumaal Kreekas vastu Bucksi treenerid, siis tutvustas ta neile Spanoulist sõnadega: "Kas te teate, kes see on? Ta on legend. Ta on Euroopa jaoks sama, mis oli Kobe (Bryant) NBA jaoks. Ta on olnud parim väga pikki aastaid."

Giannis treenis hiljuti Olympiakose kodusaalis ning vahetas Spanoulisega särke. Kui Giannis sai kaks Spanoulise autogrammiga Olympiakose särki, siis 38-aastane Spanoulis küsis koondisekaaslaselt vastu Bucksi särgi ja soovitavalt sellise, millega Giannis võidab eeloleval hooajal NBA meistritiitli.