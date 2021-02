Gareth Bale`i agent: Roman Abramovitš oli parim asi, mis sai Inglismaa jalgpalliga juhtuda

"Abramovitš on teinud suurepärast tööd. Enne, kui ta Chelsea omanikuks sai, oli see klubi võlgades, Inglise liiga oli hädas. Ta pani raha Chelsea`sse, andis raha teistele klubidele ja muutis kogu mängu," sõnas Barnett ajalehele Mirror.

"Abramovitš on parim asi, mis on kunagi Premier League`iga juhtunud. Nüüd on see maailma parim liiga," lisas jalgpalliagent tunnustavalt.

Barnett rõhutas samas, et Inglise jalgpalliliiga kuldajad võivad peagi ümber saada, sest Brexit ähvardab klubijalgpalli pea peale lüüa. Juba jaanuarikuu rekordmadalad kulutused uute mängijate ostmiseks olid agendi sõnul Brexiti tulemus.

"Brexit on suurim oht Inglise jalgpallile. On mängijad, kes võiksid West Bromwichi (Inglise liiga viimane meeskond - toim.) päästa, kuid nad ei saanud tööluba," tõi ta konkreetse näite. "Ma tõesti usun, et Euroopa jalgpallurid on aidanud Inglise vutimeestel paremaks saada."