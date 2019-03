FOTOD | NBA legendi talendikas poeg taastub südameoperatsioonist

Septembris UCLA ülikooli juures treenides avastati 206cm pikkusel korvpallitalendil südamerike. Oktoobris tehti lõikus. Juba lõikuse eel öeldi arstide poolt, et tegu pole sportimist välistava olukorraga ja tasapisi ongi O'Neal juunior korvpalli juurde tagasi tulemas.

Hooaeg 2018/2019 jäi noormehel täielikult vahele, ent sügisest peaks ta California ülikooli eest tegusid tegema. Ekspertide hinnangul on Shareef O`Neal kahtlusteta NBA potentsiaaliga.

Heart surgery made me nothing but better !! Scars are just a way of saying you made it out the battle ! pic.twitter.com/fOsOx12mu2