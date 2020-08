FOTO | Portlandi korvpallur sai enne võidumängu südantlõhestava uudise

Bosnia-Hertsogoviina korvpallur andis oma sotsiaalmeedias teada, et tema vanaema on surnud koroonaviirusesse. Varem oli teada, et naine oli ärganud koomast, kuid tuleb välja, et haigus sai siiski võitu. Nurkic, kes oli oma vanaemaga väga lähedane, plaanis lausa Orlando mullist lahkuda ning siirduda kodumaale talle toeks. Sellegipoolest jäi punktikütt oma meeskonnale appi ning sai statistikasse 22 silma ning 21 lauapalli.

Eile õhtul alistas Portland Trail Blazers NBA play-in kohtumises 126:122 Memphise Grizzlied. Võitjameeskond sai play-off vastaseks LA Lakersi.