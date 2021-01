FOTO | NBA klubid protestisid Kapitooliumit tabanud rünnaku vastu

Miami Heati ja Boston Celticsi vahelise kohtumise eel põlvitasid mõlema meeskonna liikmed USA hümni ajal. Lisaks andsid klubid välja ühisavalduse, kus mõistsid sissetungijate käitumise hukka. "2021 on uus aasta, kuid mõned asjad pole muutunud. Mängime tänast kohtumist raske südamega pärast eilset otsust Kenoshas. Mängime teadmisega, et meie riigi pealinnas kohtlevad poliitilised liidrid protestijaid erinevalt sõltuvalt sellest, missuguse probleemi taga nad seisavad," seisis pressiteates.

Kenosha all peavad klubid silmas teisipäevast otsust, kus kohus otsustas mitte esitada ametlikku süüdistust politseinikule, kes tulistas möödunud aastal Kenoshas surnuks mustanahalise

"See, kuidas protestijaid koheldi möödunud kevadel-suvel, erineb drastiliselt sellest, kuidas täna seadust rikkunud sissetungijaid julgustatakse. See näitab, kui palju tööd on meil veel teha," jätkus kahe klubi ühisavaldus. "Oleme otsustanud tänase mängu pidada, et inimestele rõõmu tuua. Me ei tohi aga ära unustada ühiskonnas aset leidvat ebavõrdsust ning jätkame enda hääle ja platvormi kasutamist, et nendest probleemidest rääkida. Anname endast kõik, et aidata kaasa võrdsele ja õiglasele USA-le."

Statement from the players of the Boston Celtics and the Miami HEAT#BlackLivesStillMatter pic.twitter.com/RtpAOJfxh3 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 7, 2021

Sõna võtsid ka teiste klubide esindajad. "Meie riigi jaoks on see piinlik ja häbiväärne päev," sõnas New Orleans Pelicansi peatreener Stan Van Gundy.

Pahameelt viimaste päevade sündmuste osas näitasid ka Milwaukee Bucks ja Detroit Pistons. Mõlemad klubid põlvitasid esimese rünnaku ajal seitse sekundit, et meeles pidada Blake'i, keda politseinikud tulistasid seitse korda.

Hetk enne kohtumist Phoenix Sunsi ja Toronto Raptorsi vahel: