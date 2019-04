Esimene eurooplasest peatreener NBA-s sai kinga

Kokoškovist sai eelmisel suvel NBA ajaloo esimene Euroopas sündinud ja korvpallihariduse saanud peatreener. Eelnevalt oli ta pikalt erinevate NBA klubide juures abitreeneriks, vaid 27-aastaselt sai temast ka esimene eurooplasest abitreener NCAA I divisjoni ülikoolikorvpallis.

2017. aastal viis ta Sloveenia koondise Euroopa meistriks.

Oma esimesel hooajal Sunsi eesotsas sai tema võistkond kirja 19 võitu ja 63 kaotust - sellest kehvema saldo sai kirja ainult 17 kohtumist võitnud New York Knicks.

Algselt oli Suns plaaninud Kokoškovi järgmiseks hooajaks ametisse jätta, sest meeskond näitas hooaja lõpus selget arengut, ent nüüd on siiski tehtud vastupidine otsus - üheks faktoriks on asjaolu, et Phoenix soovib uueks juhendajaks tuua praegust Philadelphia 76ersi abitreenerit Monty Williamsit, keda jahib samal ajal aktiivselt ka Los Angeles Lakers.