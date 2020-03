Endine NBA staar on uue põlvkonna peale pahane: neid ei huvita korvpall, vaid ainult palgatšekk, videomängud ja sotsiaalmeedia

"Korvpall on muutunud. 1990. aastaid ei tule enam kunagi tagasi. Mängul on täiesti teistsugune atmosfäär. Võistkonna koostamine algab liidriomadustest ja mängijatest, kes on valmis ennast tiimi heaks ohverdama. Neid tüüpe ei huvita korvpall. Ainus, mis neile korda läheb, on palgatšekk, videomängud ja sotsiaalmeedia," rääkis Oakley KnicksFanTV taskuhäälingus.

"Nüüd võib juba esimestel minutitel teha kolm-neli pallikaotust, visata neli vabaviset mööda ja otsustada halbade visete kasuks. Vaadake, kuidas praegused tiimid mängivad. 80st viskest 30 on halvad," lisas ta.

Praeguseks 57-aastase Oakley sai eelkõige kuulsaks New York Knicksis, kus ta mängis aastatel 1988-1998, aga enne seda pallis ta kolm aastat koos Michael Jordaniga Chicago Bullsis. Oakley'l ei õnnestunud NBA tiitlit võita, aga 1994. aastal valiti jõuline äär karjääris esimest ja viimast korda Tähtede mängule.