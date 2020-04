Endine Lakersi mängija avaldas: O'Neal pakkus mulle omal ajal 10 000 dollarit, et ma Bryantiga kaklema läheks

Rider avaldas podcastis "All The Smoke," et O'Neal pakkus talle 2000. aasta suvel 10 000 USA dollarit, et ta Bryantiga kaklema läheks.

"Kui Lakersisse tulin, ütles Shaq mulle, et kui ma Kobe'ga kaklema hakkan, saan riietusruumis temalt 10 000 dollarit. See oli kõigest kolm päeva pärast treeningute algust," meenutas Rider. "Ütlesin Shaqile, et ta jamab minuga. Ta aga kinnitas mulle, et riietusruumis seisab 10 000 dollarit ning kui ma Kobe'ga kaklen, on see raha minu oma."

"Ma ei suutnud seda uskuda. Mõtlesin, et need mehed on hullud. Teadsin, et kui ma ühelegi mehele Lakersis käe külge panen, lennutatakse mind kiirelt meeskonnast minema."

Kuigi O'Neali ja Bryanti vaheline suhtlus oli aastate jooksul tuline, siis pärast karjääri suutsid mehed omavahel ära leppida.

Mäletatavasti lahkus Bryant siitilmast tänavu jaanuaris toimunud helikopteriõnnetuses, kus lisaks talle hukkus tema 13-aastane tütar Gianna ning veel seitse inimest. Bryanti ärasaatmisel pidas O'Neal ka endise tiimikaaslase auks kõne.