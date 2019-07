Endine Euroliiga tippmees: mul hakkas NBA-s igav

"Kuigi see oli hea kogemus, oli mul igav. NBA on maailma parim liiga. Seal on võimalus mängida maailma parimate vastu ja sind treenivad legendid. Aga minul oli parem tunne mängida Hispaanias ja Euroliigas," rääkis praeguseks terviseprobleemide tõttu karjääri lõpetanud Teletovic intervjuus Radio Vitoriale.

33-aastane Teletovic siirdus Vitoria Baskoniast NBA-sse 2012. aastal ja jõudis mängida Brooklyn Netsi, Phoenix Sunsi ja Milwaukee Bucksi eest. Tema keskmisteks näitajateks jäid 8,3 punkti ja 3,2 lauapalli.

"Kuna ma ei mänginud Golden State Warriorsi või Cleveland Cavaliersi eest, kes võitlesid tiitli eest... siis miks mina NBA-s olin? Vitorias oli alati millegi eest heidelda. Superkarikas, Hispaania karikasari, pääs Euroliiga finaalturniirile. USA-s polnud midagi sellist," sõnas kaugvisetega kuulsust kogunud ääremängija.