Endine Bullsi mängija on dokumentaalsarjas narkopeost rääkinud Jordani peale pahane

"Me nimetame seda mängijatega vendluseks. Ma vaatasin esimest episoodi ning "kokaiinitsirkuse" avaldus tegi mind pahaseks. See häiris mind, sest ma mõtlesin kõikidele vendadele, kes sellel pildil on ning kes peavad selgitama oma perekondadele, kes samuti seda suurt Michael Jordani dokumentaali vaatavad ja teavad, et sina samuti tiimis olid. Nad peavad neid asju seletama oma 12-aastasele pojale," rääkis Hodges Fox Sportsi raadiokanalis.

Kuigi Jordani suust sõna "kokaiinitsirkus" sarjas ei kuule, vaid selle mõiste lõi lauale intervjueerija, siis ajas see väljend teda naerma. Sellele järgnes kirjeldus sellest, kuidas ta leidis tiimikaaslased 1984. aasta hooaja eel hotellitoast narkootikume tegemas.

"Ma koputasin ustele. Ühe ukse tagant kuulsin kedagi ütlemas: "Shh, keegi on ukse taga". Madal hääl küsis: "Kes seal on?" Mina vastu: "MJ". Ja siis nad ütlesid: "Ah, p****e, ta on kõigest kollanokk. Ärge muretsege." Seega nad avasid ukse. Praktiliselt kogu meeskond oli seal. Seal oli asju, mida ma polnud kunagi näinud. Seal olid triibud, kanepisuitsetajad teises otsas, seal oli naisi," rääkis Jordan dokumentaalsarja esimeses osas.

Hodges liitus Bullsiga alles 1988. aastal ning nendel narkopidudel ei osalenud, kuid on siiski pettunud, et Jordan sellised lood avalikkuse ette toob.

59-aastane Hodges mängis Chicago Bullsis aastatel 1988-1992. Karjääri lõpetas ta 1998. aastal Rootsi klubis Jämtland. NBA-sse naases ta 2005. aastal Los Angeles Lakersi abitreenerina.