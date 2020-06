Ekskorvpallur meenutas, kuidas 50-aastane Jordan treeningul nende meeskonna liidri üle mängis

"Bobcatsil oli siis käsil halb seeria, me muudkui kaotasime. Michael (Jordan) otsustas olukorda kuidagi mõjutada. Ta tegi meie treeningmängus kaasa, võttis ka Charles Oakley (toonane Bobcatsi abitreener - toim.) oma meeskonda," meenutas Najera, kirjutab Sports.ru.

Mehhiklase sõnul olevat nende toonane liider Stephen Jackson mängu ajal Jordaniga ülbitsema hakanud. "Ta ütles, et minevikku ei saa tagasi keerata, me oleme olevikus ja ma virutan sulle tagumikku. Michael sai vihaseks. Seejärel hävitas ta meid kõiki. Michael oli siis 50 või 51. Pärast iga oma korvi küsis ta Stephenilt: "Mis maitse sul suus on?". Siis mängisid nad üks-ühe vastu. Jacksonile lõppes see halvasti, Michael võitis," sõnas Najera ja lisas: "See oli uskumatu. Ja see kõik tuli meeskonnale kasuks, suutsime kaotusteseeria lõpetada."

Kuna Najera ja Jackson mängisid Bobcatsis koos hooajal 2010/11, pidi Jordan toona olema tegelikult kas 47 või 48 aasta vanune.

Najera töötab hetkel Dallas Mavericksi klubi skaudina.