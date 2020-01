Eestiski mänginud skandaalne korvpallitalent lõpetas hooaja, sest tahab rohkem aega veeta oma hobusega

Nimelt soovib Ball senisest enam ratsutada oma võidusõiduhobusega, kelle nimi on samuti LAMELO. Saite õigesti aru, tema hobuse nime tuleb kirjutada trükitähtedega.

"LaMelo tegeleb taastusraviga ja pöörab tähelepanu oma hobusele," esitas mänedžer Jackson väljaandele Bleacher Report ametliku põhjuse, miks Ball hooaja pooleli jätab. Vigastusest taastumiseks kulub tal umbes kuus nädalat, play-off'i mängud alagavad aga alles märtsis.

Ülikooli asemel läks Ball mängima Austraalia kõrgliigasse, kus kogus Illawara Hawksi eest 12 mänguga keskmiselt 17 punkti, 7,4 lauapalli ja 6,8 resultatiivset söötu. Efektiivsus jättis siiski soovida, väljakult tabas 201 cm pikkune mängujuht viskeid vaid 37,7 protsendiga.

NBA draft'i vaatlejad pakuvad, et Ball valitakse sel suvel NBA-sse viie esimese noormängija seas, võimatu pole ka variant, et Balli näol on tegemist esimese valikuga. Tänavuse draft'i esiotsa taset peetakse viimaste aastate nõrgimaks.

LaMelo Balli vanem vend Lonzo valiti 2017. aasta NBA draft'is teisena Los Angeles Lakersisse, praegu mängib ta New Orleans Pelicansis.