Doncicita jäänud Dallas Mavericksil seisab ees tõsine nädal

Enne vigastust viskas Doncic keskmiselt mängus 29,3 punkti, andis 8,9 korvisöötu ja noppis 9,6 lauapalli. Porzingis on keskmiselt visanud 16,8 punkti ja hankinud 8,9 lauapalli. Aga läinudöises tähtsas võidumängus Milwaukee Bucksi vastu tegi lätlane 26 punkti.

Mavericksil, kes on hetkel 18 võidu ja 8 kaotusega Läänekonverentsis 3. kohal, seisavad ees rasked kohtumised Philadelphia 76ersi, tiitlikaitsja Toronto Raptorsi ja Boston Celticsi vastu.

Väga tugeva kaitsemänguga Sixers on viimasest 11-st kohtumisest võitnud üheksa ja on kerkinud Idakonverentsis koguni teiseks. Mullusel tšempionil Raptorsil on võitude-kaotuste saldo peaaegu samasugune kui Dallasel – 17 võitu ja kaheksa kaotust. Esimene nendevahelise kohtumise võitis Dallas 110:102.

Uue generatsiooni voogedastusplatvorm Go3 ja TV3 Sport kanal kannavad 18.-22. detsembrini üle viit NBA mängu. Pühapäevast Raptors - Mavericks mängu näitab ka TV6.

Ülekannete kava:

18. detsembril

3.00 Pelicans – Nets (go3.tv; TV3 Sport);

20. detsembril

3.00 Bucks – Lakers (go3.tv; TV3 Sport);

21. detsembril