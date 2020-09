Doncicile karmi vea teinud ameeriklasele määrati suur rahatrahv

Vahejuhtum leidis aset läänekonverentsi veerandfinaalseeria kuuenda kohtumise esimesel veerandil, kui Morris tegi kõigepealt sloveeni vastu tavalise vea ning virutas seejärel talle käega kaela pihta. Ameeriklane eemaldati seejärel mängust.

Kusjuures tegu polnud esimese kokkupõrkega kahe mehe vahel. Seeria viiendas mängus astus Morris võrdlemisi kahtlasel moel Doncici valutava hüppeliigesega vasaku jala otsa. Morris väitis, et tegi seda kogemata, aga pärast pühapäevast lööki ei paistnud Doncic seda uskuvat.

"Ta on kaks mängu järjest selliseid asju teinud. Loodan, et eelmises mängus ei teinud ta seda meelega, aga vaadates tänase mängu viga, võite ise mõelda, mis ma sellest arvan. Ma ei taha selliste mängijatega tegemist teha, vaid edasi liikuda," rääkis Doncic mängu järel.

Morris vastas, et midagi meelega ta ei teinud. "See on absurdne väide. Ma ei taha, et inimesed ajaksid kõvasti mängimist segi sooviga kedagi vigastada."

Ühtlasi teenis rahatrahvi sama mängu eest ka Doncic ise, kuid seda teise olukorra eest. Nimelt viskas sloveenlane kolmanda veerandaja ajal palli kohtuniku jala pihta pärast seda, kui tema vastu oli viga vilistatud. NBA vaatas olukorra üle ja määras Mavericksi liidrile trahvi 15 000 USA dollari ulatuses.