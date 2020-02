Dirk Nowitzki varalahkunud Kobe Bryantist: ma ei saa tema surmast ilmselt kunagi üle

"Võin ausalt öelda, et pole ühtegi minutit möödunud, kus ma poleks tema peale mõelnud," rääkis 41-aastane sakslane USA meediale. "See on väga kurb. Ma usun, et ei saa sellest ilmselt kunagi üle."

"Alguses eitasin kõike. Keegi ütles, et TMZ-isse (väljaanne, mis esimesena Bryanti surma kajastas - toim) häkiti sisse. Siis tõusid mu lootused üles, et uudis ei vastagi tõele."

Bryant hukkus 41-aastaselt pühapäeval USA-s Calabases toimunud helikopteriõnnetuses. Lisaks viiekordsele NBA meistrile olid pardal tema 13-aastane tütar Gianna ning veel seitse isikut. Keegi õnnetuses ellu ei jäänud.