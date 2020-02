Dirk Nowitzki loodab Luka Doncicis näha enda mantlipärijat

Teist hooaega Mavericksis mängiv 20-aastane Doncic on kerkinud juba klubi tõeliseks liidriks. Tema keskmisteks näitajateks on tänavu 28,9 punkti, 9,5 lauapalli ja 8,7 tulemuslikku söötu.

"Loodan, et ta jääb kogu oma karjääriks Dallasesse," rääkis 21 hooaega NBA-s mänginud sakslane. "Ihkan väga, et saan nautida tema mängude jälgimist veel pikalt. Luka on väga noor. Loodan, et Doncic on võimeline midagi üles ehitama ja mängima väga kõrgel tasemel ning et ta ühe meistritiitli meile koju tooks."

Dallas Mavericks hoiab NBA läänekonverentsis seitsmendat ehk eelviimast play-offi viivat kohta.

Standings provided by Sofascore LiveScore