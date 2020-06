Dennis Rodman palub rahutuste lõppu: peame olema inimesed, mitte kuradi loomad

USA-s vallandas kaose 25. mail Minneapolises juhtunu, kui mustanahaline pereisa George Floyd suri politsei käe läbi. Sellest ajast saadik on mitmetes linnades üle riigi toimunud meeleavaldused, mis tihtipeale vägivaldseks muutunud.

"Keegi peaks välja astuma ning küsima, miks me rüüstame? Miks me varastame?" rääkis Rodman (59) Instagramis. "Miks tekitame üha rohkem probleeme? Peame aru saama, mis reaalselt toimub."

"Olukord on halb, kuid tuleb protestida õigel viisil. Me ei pea asju maha põletama ja varastama. Koroonaviiruse tõttu on juba piisavalt probleeme," jätkas endine korvpallitäht, kelle sõnul on praegu inimestel aeg kokku hoida. "Peame mõistma, et elame kõik koos. Me oleme inimesed, mitte kuradi loomad."

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!