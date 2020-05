Dennis Rodman Michael Jordani kritiseerijatest: nad ei olnud vaimselt piisavalt tugevad

Sarjas käsitleti muu hulgas seda, kuidas Jordan meeskonnakaaslasi treeningul vaimselt ja füüsiliselt töötles. Horace Granti sõnul, kes koos Jordaniga tuli aastatel 1991-1993 NBA meistriks, läks kuuekordne NBA meister kohati üle piiri, kuid kõik sellest sarjas ei kajastunud.

"See sari oli meelelahutuslik, kuid meie tiimikaaslastena teame, et umbes 90% sellest oli bulls**t," rääkis Grant hiljuti. "Kui kogu dokumentaal on ühest inimesest ning tal on viimane sõnaõigus, mida sisse jätta, siis see pole dokumentaal. Sari on tema vaatenurk juhtunust. See ei ole dokumentaal, sest palju asju monteeriti välja."

Aastatel 1995-1998 Bullsi ridadesse kuulunud Rodman jääb eriarvamusele. "Oli väga lahe seda dokumentaali vaadata. Osad mängijad olid pahased, sest nad tundsid, et Jordan viskab nad bussi alla. Ma ei usu, et nad oli vaimselt piisavalt tugevad, et temaga toime tulla," rääkis Jordan saates "Good Morning Britain". "Phil Jackson (Bullsi toonane peatreener - toim) oli väga rahuliku meeleoluga. Michaelil oli aga teine iseloom."

Rodmanil endal Jordaniga probleeme ei tekkinud. "Ta ei norinud minu kallal, sest mul oli juba võitjatahe olemas. Olin ju tulnud võidukatest Detroit Pistonsi ja San Antonio Spursi tiimidest."