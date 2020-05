Dennis Rodman kommenteeris Kim Jong-uni kadumist: kui näeme tema õde riiki juhtimas, on midagi valesti

Kim ei ilmunud aprillis ligi kolm nädalat avalikkuse ette, jättes muu hulgas osalemata oma vanaisa, riigi rajaja Kim Il-Sungi sünniaastapäeva tähistamisel. Mõned meediaväljaanded teatasid, et raskelt haige Kim käis südameoperatsioonil, teised koguni, et ta on surnud. Samal ajal spekuleeriti, et Kimi kohustused on üle võtnud tema õde Kim Yo-jong.

"Olen olnud Põhja-Koreaga kontaktis ja saan öelda seda: kui te näete tema õde televiisoris ning riiki juhtimas, siis on teada, et midagi on valesti. See on kõik, mis ma saan öelda," rääkis Rodman saates "Good Morning Britain".

Mai alguses New York Postile antud intervjuus kiitis Rodman Kim Yo-jongi. "Ta oli väga armas ja lahke minu vastu, kui ma neil külas käisin. Olen käinud õhtusöökidel ametnikega, keda on peetud surnuks. Ma ei usu uudiseid Põhja-Korea kohta enne, kui kuulen seda neilt endilt," sõnas korvpallilegend toona. "Asjaolu, et Põhja-Korea hoiab palju enda teada, laseb ajakirjandusel vahel kuulujutte avaldada."

Kim Yo-jong Stringer / Reuters / Scanpix