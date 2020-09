Dallas Mavericksi omanik ulatas kodutuks jäänud endisele NBA mehele abikäe

37-aastase Westi olukord on nii tõsine, et viimastel kuudel on üritanud teda aidata nii NBA korvpallurite liit, NBA profiliiga kui tipptreener Doc Rivers, kelle käe all ameeriklane mängis.

TMZ andmetel oli üheks abipakkujaks ka kuulsa NBA klubi omanik Cuban, kes püüdis viimastel päevadel Westiga ühendust saada. Portaali teatel saigi 62-aastane ettevõtja lõpuks endise korvpalluriga kontakti ning esmaspäeval korjas Cuban mehe Texases ühe tankla äärest peale. Cuban kinnitas uudist ka ESPN-ile.

Westile lähedal seisvad allikad rääkisid TMZ-ile, et tema perekond on püüdnud meest pikalt saada võõrustusravile ning nüüd on ameeriklane ka valmis seda teekonda ette võtma. Väidetavalt on Cuban ise valmis ravi kinni maksma.

Hooaja 2011/2012 mängis West just Dallas Mavericksis.

Mark Cuban REUTERS/ Mike Blake/File Photo