Clippers katkestas Jazzi võiduseeria, kahes mängus nähti 50-punktiseid sooritusi

Clippersil oli vigastuspausilt tagasi Kawhi Leonard, Paul George ja Nicolas Batum, Jazzil naases väljakule Mike Conley. Leonard oli vahele jätnud kolm, Batum kaks ja George koguni seitse kohtumist.

Võitjate parim oli Leonard 29 punktiga, Donovan Mitchell viskas Jazzi resultatiivseimana 35 punkti.

19 punktiga toetas Clippersit Lou Williams, 17 punkti lisasid Marcus Morris ja Patrick Beverley, 15 punkti George. Jazzil kogusid Bojan Bogdanovic 23, Jordan Clarkson 19 ja Conley 16 punkti.

Üheksast mängust kahes nähti ühe mängija esituses 50-punktist sooritust. Philadelphia 76ersi (20-10) tsenter Joel Embiid viskas poolsada punkti, aidates meeskonna kodus 112:105 võidule Chicago Bullsi (12-16) üle. Denver Nuggets (16-13) sai Jamal Murray 50 punkti toel võõrsil 120:103 võitu Cleveland Cavaliersist (10-20).

See on juba teine kord selle kuu jooksul, kui NBA-s koguvad ühe õhtuga vähemalt kaks meest 50 punkti. Viimati juhtus see 6. veebruaril, kui sellega said hakkama Stephen Curry ja Nikola Jokic.

Murrayle oli see karjääri kolmas 50 punkti mäng, kuid senistest kõige efektiivsem. Ta tabas viskeid väljakult 25-st 21 (84%), neist kolmeseid 10-st 8. Ühtlasi oli see kõigi aegade efektiivsuselt teine 50 punkti mäng, esikohta hoiab Wilt Chamberlaini 1967. aasta 53 punkti mäng 87 protsendiga.

Embiid on esimene 76ersi mängija, kes 50 punkti mängus on visanud alates 2005. aasta detsembrist, mil seda tegi Allen Iverson. Philadelphia tsentritest on sellega varem hakkama saanud vaid Chamberlain ja Moses Malone.

Koos Chamberlainiga on Embiid ainus, kes kogunud mängus 50 punkti, 15 lauapalli ja 5 korvisöötu. Pärast NBA ja ABA liitumist on lisaks Embiidile varem rohkem kui ühes mängus 45 punkti, 15 lauapallini ja 5 sööduni küündinud Russell Westbrook, Michael Jordan ja James Harden, vahendas ESPN.

Teised tulemused:

Orlando - Golden State 124:120

Boston - Atlanta 121:109

Memphis - Detroit 109:95

Milwaukee - Oklahoma City 98:85

New Orleans - Phoenix 114:132

Minnesota - Toronto 81:86

Tabeliseis: