Cleveland Cavaliersi peatreener pani ameti maha

67-aastane Beilein oli viimase kahe kümnendi ülikoolikorvpallis üks edukamaid treenereid, kuid ühte NBA hooaega lõpuni ametis ei suutnud püsida. 54-st mängust on ta suutnud võita vaid 14. Sellest kehvemini on läinud vaid läänekonverentsi punasel laternal Golden State Warriorsil (12-43).

"See oli väga raske otsus, aga ma tahan selgeks teha, et see oli minu otsus ning ma hindan väga seda toetust, mida kontor mulle avaldab. Kaotamine on minu jaoks väga raske ning sel aastal on see minult nõudnud rohkem kui ma eeldasin. Kardan, et need tagajärjed võivad hakata mõjuma mu enda tervisele ja perekonna heaolule," ütles Beileid klubi pressiteates. "Ma polnud kindel, kas suudan ülejäänud hooaja ja edaspidi olla oma parimal tasemel."