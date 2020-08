Chicago Bulls vallandas peatreeneri

"Keegi ei saa Jimi (Boylen) kirglikkust meie meeskonna ja organisatsiooni suhtes kahtluse alla panna. Me hindame väga tema väsimatut tööd ja panust Bullsi juures ning soovime talle edaspidiseks kõike head," seisab Bullsi pressiteates.

Chicago klubi lisas, et juhtkond leidis, et hetkel on siiski õige aeg leida meeskonnale uus peatreener, kes alustaks värskelt lehelt. "See oli väga raske otsus, kuid arengus järgmise sammu astumiseks oli see vajalik."

Varem Utahi ülikooli meeskonna peatreenerina töötanud 55-aastane Boylen tõusis Bullsi peatreeneriks 2018. aasta lõpus. Tema võiduprotsendiks jäi vaid 31,7 - Bulls võitis tema käe all 39 ja kaotas 84 mängu.