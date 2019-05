Carmelo Anthony leidis uue töökoha?

17 hooaega NBA-s mänginud Anthony oli kümmekond aastat tagasi tõeline superstaar ning tegi Denver Nuggetsi ja New York Knicksi eest suuri mänge, ent viimastel aastatel on tema väärtus kivina kukkunud. Rünnakul ei ole Anthony lihtsalt piisavalt efektiivne, kaitsemäng ei ole aga niiehknaa kunagi tema tugevam külg olnud.

1064 põhihooaja mänguga on Anthony keskmiselt kirja saanud 24 punkti ja 6,5 lauapalli kohtumise kohta.

Nüüd kirjutab Uus-Meremaa meedia, et Anthonyt on endale värbamas sealses liigas palliv New Zealand Breakers.

Breakersi omaniku Matt Walshi sõnul peaksid fännid lähipäevil uudistel teraselt silma peal hoidma, sest oodata on "suurt globaalset teadaannet". Breakersi omanikeringi kuulub muuhulgas ka endine NBA täht Shawn Marion.