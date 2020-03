Carmelo Anthony: LeBron James päästis mu Bahamal uppumisest

"Me hüppasime Bahamal paadi pealt merre. Kõik ujusid seal natuke ümberringi vee all. Siis tulime välja ning kõik läksid paadi peale tagasi. See oli minu süü, sest ma tahtsin veel natuke snorgeldada. Äkitselt vaatasin üles ja nägin, et hoovus oli mind keset ookeani teisele poole paati vedanud," ütles Anthony.

"Vaatasin paadi poole ja nägin LeBroni vette hüppamas nagu MacGyver. Ta kandis mind ühe käega ujudes paati tagasi. Ta päästis mu elu."