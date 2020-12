Campazzo: NBA korvpall on väga kiire, pean sellega kohanema

"Olen nii õnnelik, et olen siin. See on suurepärane meeskond. Mul on palju vägevaid klubikaaslasi," sõnas 29-aastane Campazzo pärast treeningut ajakirjanikele, vahendab Eurohoops.

Kui argentiinlasel paluti võrrelda Euroiliiga ja NBA korvpalli, vastas ta: "Ma arvan, et suurim erinevus on see, kui kiire on mäng siin. See on väga kiire. Pean sellega harjuma. Realis mängisime märksa aeglasemat rünnakut. Siin tuleb kõvasti joosta, leida vaba koht ja õige positsioon, mängida tugevalt kaitses. Sellega kohanemine pole sugugi lihtne, kuid ma annan endast parima. Pean pallita liikumises oluliselt paremaks saama."

Campazzo lisas, et loodab algaval hooajal suurt tuge saada Nikola Jokicilt, kes muudab kõik klubikaaslased paremaks. "Ma näen teda teist korda. Mängisin tema vastu eelmisel aastal maailmameistrivõistlustel. Ta tundub olevat suurepärane tüüp. Püüan ära kasutada tema kõrget mängu IQ-d. Püüan kõigest väest palli kätte saada või palli edasi anda. Ma arvan, et ta teeb iga mängija paremaks ja ma üritan sellest kasu lõigata," rääkis argentiinlane.

Campazzo palganumbrit Nuggetsis pole avalikustatud, kuid teada on, et see on üks kopsakamaid nende mängijate hulgas, keda pole drafti kaudu valitud. Näiteks Jokic teenib algava hooaja eest Nuggetsis 29,5 miljonit ja Jamal Murray 27,2 miljonit dollarit.