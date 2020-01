Bryanti helikopter sai kehvade ilmaolude kiuste erakorralise lennuloa

CNNi teatel kinnitas lennujuhtimisteenistuse audiovestlus helikopteri piloodiga, et kopter lendas õnnetuse hetkel erakorralise lennuloa alusel ehk tegemist oli erivisuaallennuga.

Erivisuaallend on visuaallennureeglite (VFR) järgi toimuv lend, mille teostamiseks on lennujuhtimisteenistus andnud loa lennuilmast halvema ilma tingimustes.

Burbanki lennujaama kontrolltorn oli andnud helikopterile loa lennata kiirtee I-5 kohal suunaga kirdesse. Helikopter pidi olema kõrgusel 760 meetrit või natuke vähem.

Audiovestlusest selgub, et lennu ajal öeldi piloodile, et ta lendab liiga madalalt. See võib tähendada, et helikopterit ei olnud näha lennujuhtimise radaril. Satelliidikaart kinnitab, et õnnetuse hetkel oli ilm väga pilvine ja udune.

Los Angelese politseijaoskond sai teate kopteriõnnetuse kohta kohaliku aja järgi pisut enne kümmet, kui hädaabikõnes teatati, et alla kukkunud kopter on põhjustanud väikese tulekahju. Õnnetus juhtus mägises ja raskesti ligipääsetavas piirkonnas

Õnnetuse pealtnägijate sõnul tegi helikopteri mootor enne allakukkumist kummalist ja katkendlikku häält ning lakkas vahepeal justkui töötamast.

41-aastane Bryant oli õnnetuse hetkel teel Thousand Oaksi korvpallimängule. Lisaks endisele tippkorvpallurile ja tema 13-aastasele tütrele Giannale oli helikopteris veel seitse inimest. Kõik üheksa inimest hukkusid.

