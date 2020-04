Brasiilia korvpallitähe metsik nädal: koroonaviiruse tõttu tekkinud surmahirm ja lapse sünd

Barbosa sai positiivsest proovist teada 21. märtsil ja õige pea selgus, et koroonaviirusesse on nakatunud ka tema abikaasa Talita Rocca, kes oli 38. nädalat rase.

Arstid otsustasid, et laps tuleb kohe ilmale tuua, Barbosal ei lubatud haiglasse kaasa tulla.

"Jälgisin toimuvat ekraani kaudu, FaceTime'i ülekandes. Ma ei teadnud, mida teha. Rääkisin abikaasale, et mõtle lapse, mitte minu peale. Õnneks on nüüd kõik hästi, oleme terved. Ka pisitütrel ei avastatud viirust," rääkis 37-aastane korvpallur New York Timesile.

Enne diagnoosi saamist elas Barbosa üle mitu põrgulikku päeva.

"17. märtsi õhtu oli mu elu kõige hullem. Sümptomid tekkisid pärast treeningut. Pea keskossa tekkis kohutav valu. Tundsin ausalt, et hakkan surema. Mul tekkis hull palavik. Tundsin, nagu mu nina olek kinni, aga tegelikult ei olnud. Ka seljas oli tohutu valu, ma ei suutnud leida asendit, et lamada. Raske oli võidelda, sest need kõik asjad tulid koos," meenutas ta.

Barbosa mängis NBA-s aastatel 2003-2017, 2015. aastal tuli ta Golden State Warriorsiga NBA meistriks. Enne tänavuse hooaja peatamist teenis tagamängija leiba kodumaal Belo Horizonte Minases.

