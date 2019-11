Barcelona meelitab tööta jäänud Pau Gasoli oma meeskonda

Hetkel vasaku jala operatsioonist taastuv Gasol on varem öelnud, et tahaks kindlasti järgmise aasta Tokyo olümpial Hispaania koondist esindada. Nüüd kavatseb Barcelona klubi vanameistri poole pöörduda, et talle traumast taastumise järel mänguvõimalust pakkuda, kirjutab Kataloonia väljaanne ESports.

Sel suvel meelitas Barcelona oma meeskonda 28-aastase Hispaania koondislase Nikola Mirotići, kes mängis viis eelmist hooaega NBA-s.

Gasol alustas profikarjääri just Barcelonas ja seda 1998. aastal. Kolm hooaega hiljem siirdus ta NBA-sse Memphis Grizzliesesse. 18-aastase NBA-karjääri jooksul on kuulus hispaanlane pidanud profiliigas 1226 põhiturniiri ja 136 play-offi mängu. Kahel korral on ta tulnud Los Angeles Lakersiga ka NBA meistriks.